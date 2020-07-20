سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الاثنين 20 يوليو تموز 2020
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سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2020

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العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الاثنين 20 يوليو / تموز 2020

درهم إماراتي
القاهرة ـ العرب اليوم

1 درهم إماراتي = 4.35 جنيه مصري

 1 جنيه مصري = 0.23 درهم إماراتي

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سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الاثنين 20 يوليو تموز 2020 سعر الجنية المصري مقابل الدرهم إماراتي اليوم الاثنين 20 يوليو تموز 2020



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