الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

سجَّل الجنيه الإسترليني اليوم تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وتُداول الجنيه منخفضًا مقابل العملة الأمريكية بنسبة 1.15 ٪ إلى 1.1859دولار، كما تراجع مقابلة العملة الأوروبية بنسبة 0.37% إلى 1.1211 يورو.