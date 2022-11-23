 روسيا تعلن عزمها تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بدءا من الاثنين المقبل

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وأوضحت الشركة، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الثلاثاء، أن التخفيض سيتم عن طريق تقليص التدفق إلى خط الأنابيب الذي يمر عبر أوكرانيا.