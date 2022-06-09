الجنيه المصري يهوي إلى أدنى مستوى مقابل الدولار لأول مرة من 5 سنوات

أظهرت بيانات مؤسسة "رفينيتيف" أن الجنيه المصري تراجع إلى 18.71 مقابل الدولار، في أدنى مستوى له في السنوات الخمس الأخيرة وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن سعر الجنيه وصل إلى 18.71 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى له منذ فبراير عام 2017، عندما تراجع إلى 18.78 جنيه أمام الدولار.