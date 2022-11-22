انخفاض مستمر في أسعار العملات المشفرة والبيتكوين تنخفض 3.97% خلال الـ24 ساعة

تشهد غالبية العملات المشفرة خسائر أكثر من المكاسب اليوم الاثنين 21 نوفمبر، حيث دخلت البيتكوين ساحة التداول باللون الأحمر، وانخفضت قيم البيتكوين بنسبة 3.97 % للتداول عند نقطة سعر 15،960 دولارًا، وفقًا لـ Binance و Coinbase واجهت إيثر مصيرًا مشابهًا، مع شد الخسائر إلى جانب البيتكوين، حيث سجلت إيثر انخفاضًا في الأسعار بنسبة 7.81 % على الرسوم البيانية، لتتداول عند 1118 دولارًا.

استقرت غالبية العملات البديلة مع خسائر اليوم، بعد مسارات أسعار البيتكوين وإيثر، وتشمل هذه العملات Binance Coin و Cardano و Uniswap و Polygon و Polkadot انخفض سوق التشفير الكلي بنسبة 4.21 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يبلغ التقييم الحالي لقطاع العملات المشفرة 801.53 مليار دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.