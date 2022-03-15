المغرب سيضيف 92 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
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المغرب سيضيف 9.2 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030

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العرب اليوم - المغرب سيضيف 9.2 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030

الطاقة الشمسية
الرباط - العرب اليوم

قال عبد الله كبيري المسؤول بالمكتب الوطني للكهرباء في المغرب إن المغرب يعتزم إضافة 9.2 غيغاوات من الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.وقال كبيري في مؤتمر بالرباط إن الطاقة الشمسية ستوفر أربعة جيجاوات وطاقة الرياح أربعة غيغاوات بينما ستوفر الطاقة الكهرومائية 1.2 غيغاوات.من جهة أخرى قالت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي اليوم الاثنين في الرباط إن المغرب يعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.وقالت بنعلي في مؤتمر إن شهر رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها المغرب سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية.

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المغرب سيضيف 92 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 المغرب سيضيف 92 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030



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