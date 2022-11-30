 انخفاض الإسترليني مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو

سجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1946 دولار أمريكي، بانخفاض 0.11%، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1570 يورو بارتفاع 0.07%.