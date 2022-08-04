سعر برنت يرتفع بنسبة 0.99 % في التعاملات الآجلة

ارتفع سعر خام القياس العالمي "برنت" في التعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.99 %. وتداول برميل برنت في أسواق المال العالمية عند 101.54 دولار أمريكي لعقود شهر أكتوبر القادم، فيما ارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.32 % إلى 95.67 دولارًا في عقود شهر سبتمبر.