النفط يصعد لأعلى مستوى في 7 أسابيع
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النفط يصعد لأعلى مستوى في 7 أسابيع

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العرب اليوم - النفط يصعد لأعلى مستوى في 7 أسابيع

سعر النفط
لندن - العرب اليوم


ارتفع سعر النفط صوب أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو أمس بفعل أدلة على زيادات ما زالت متواضعة في إنتاج أوبك وتحسن في طلب مصافي التكرير الصينية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 76.65 دولاراً للبرميل بزيادة 44 سنتاً عن الإغلاق السابق ومسجلة أعلى مستوياتها منذ 11 يوليو في حين زادت عقود الخام الأميركي 17 سنتاً إلى 69.04 دولاراً للبرميل. وقالت لجنة المراقبة التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن منتجي النفط المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات قلصوا الإنتاج في يوليو بمقدار 9% فوق ما تعهدوا به.

وتزداد ثقة المستثمرين الآن في أن المعروض لن يواكب الطلب على الأرجح في الأشهر المقبلة كما يظهر في تقلص فرق السعر بين عقود برنت تسليم أكتوبر ونوفمبر إلى حوالي 26 سنتاً للبرميل أي نصف ما كان عليه قبل شهر. وعندما يصبح سعر عقد الاستحقاق القريب أعلى من سعر العقد الأبعد فإن ذلك ينبئ بوجود اعتقاد بأن الطلب على النفط سيتجاوز المعروض.

اقتصاد عاجل
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النفط يصعد لأعلى مستوى في 7 أسابيع النفط يصعد لأعلى مستوى في 7 أسابيع



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النفط يصعد لأعلى مستوى في 7 أسابيع النفط يصعد لأعلى مستوى في 7 أسابيع



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