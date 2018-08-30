أدنى مستوى للإسترليني في عام مقابل اليورو



هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى، فيما يقرب من عام مقابل اليورو، أمس، بعد أن هوّنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من تداعيات مغادرة بلادها لعضوية الاتحاد الأوروبي العام المقبل دون التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد.

وأبلغت ماي الصحفيين خلال توجهها إلى إفريقيا قائلة، إن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي «لن يكون نهاية العالم».وضغطت تصريحات ماي على الاسترليني الذي هبط إلى 90.73 بنساً لليورو، وهو أدنى مستوى له منذ 12 سبتمبر 2017.