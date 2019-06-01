الذهب بصدد أول مكسب شهري منذ يناير

لندن - العرب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتتجه صوب أول مكاسبها الشهرية منذ يناير بفعل تنامي الطلب على المعدن كملاذ آمن.
وفي الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5 % إلى 1294.72 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد السعر حوالي 0.9 % منذ بداية الشهر الحالي.
والمعدن بصدد الصعود للأسبوع الثاني على التوالي أيضا، وبلغت مكاسبه نحو 0.8 % هذا الأسبوع.
وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 % لتصل إلى 1294.70 دولار للأوقية.
واستقر البلاتين عند 791.36 دولار للأوقية، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 15 فبراير شباط عند 784.42 دولار في الجلسة السابقة.
ونزل البلاديوم 0.3 % إلى 1363.26 دولار للأوقية، غير بعيد عن ذروته منذ أول مايو عند 1380.75 دولار والتي لامسها خلال الجلسة السابقة
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