توجيه من خادم الحرمين الشريفين لاستثمار مليار دولار في باكستان

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باستثمار مليار دولار (3.75 مليار ريال) في باكستان، تأكيداً على موقف المملكة الداعم لاقتصاد باكستان. جاء ذلك ضمن اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، من نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، حيث أبلغ الوزير السعودي نظيره الباكستاني بالتوجيه الملكي. كما تم خلال الاتصال، مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.