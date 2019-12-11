مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,555.16 بارتفاع قدره 5.39 نِقَاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.93 بارتفاع وقدره 0.87 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم خمسة ملايين و471 ألفا و840 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونان و544 ألفا و357 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 93 صفقة.