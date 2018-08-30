الليرة التركية تواصل الهبوط بفعل الضبابية بشأن الخلاف مع واشنطن



واصلت الليرة التركية تراجعها اليوم الأربعاء بفعل الضبابية التي تكتنف أي تقدم فيما يتعلق بالخلاف بين أنقرة وواشنطن.

وجرى تدوال العملة التركية عند 6.3 ليرة للدولار بحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش مقارنة مع 6.2625 ليرة في إغلاق أمس الثلاثاء.

وخسرت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز في تركيا، والذي يواجه اتهامات بالإرهاب هناك.