بورصة تونس تقفل على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "تونا ندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.28%، ليصل عند 8076.42 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 4.590 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.451 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.