أسعار النفط تتراجع بعد زيادة المخزون الأمريكي



سجلت أسعار النفط اليوم تراجعًا بنحو واحد في المئة، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، ومع ترقب المستثمرين معرفة ما إذا كانت جولة جديدة من الرسوم على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية ستدخل حيز التنفيذ الأحد القادم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتًا إلى 63.57 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتًا إلى 58.66 دولارًا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن مخزونات الخام الأمريكية زادت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين قفزت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بقوة.