الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع طفيف

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي ١٠٠) اليوم على ارتفاع طفيف.

وأنهى المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأسواق المالية- تعاملاته مرتفعاً ٣٨.٩٨ نقطة، ما يعادل ٠.٥٤٪؜ من قيمة الأسهم، ليصل إلى ٧٣٨٥.٥٢.