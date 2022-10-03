المملكة المتحدة تشتري سفينتين لحماية خطوط الأنابيب تحت الماء

أفادت شبكت "سكاي نيوز" نقلا عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس عزم بلاده شراء سفينتين متخصصتين لحماية خطوط الأنابيب والكابلات تحت الماء. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تشغيل سفينة واحدة في نهاية عام 2023، وهي سفينة بحثية متعددة الوظائف "لأداء مهام عسكرية في قاع البحر"، وسيتم الحصول عليها في نهاية عام 2022 وسيتم إنشاء السفينة الثانية في بريطانيا. وقد عرضت الحكومة البريطانية في وقت سابق المساعدة على الدنمارك للتحقيق في أعمال التخريب التي طالت خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" جاء في بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عقب اجتماعها مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن في لندن: "القادة متفقون على أن الحوادث نتيجة عمل تخريبي بشكل واضح. وقد عرضت رئيسة الوزراء البريطانية مساعدة المملكة في إجراء تحقيق حول ما حدث".