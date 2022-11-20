الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحَّدة؜ اليورو.

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعاً مقابل الدولار بنسبة١٩٪؜ عند ١.١٨٨١ دولار، فيما صعد مقابل العملة الأوروبية الموحَّدة "اليورو" بنسبة ١٥٪؜ إلى ١.١٤٩٨ يورو.