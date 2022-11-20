سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 199.37 نقطة، بما يعادل 0.59%, ليغلق عند 33745.69 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 1.10 نقطة أو 0.01%, ليغلق عند 11146.06 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 18.78 نقطة أو 0.48%, ليغلق عند 3965.34 نقطة.