بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.83 %، بـ10.912,36 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.2 % ليستقر عند 874,97 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.99 % مسجلاً 810,99 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 43,05 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 566,49 مليار درهم مغربي.