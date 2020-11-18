فرنسا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2021
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فرنسا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2021

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العرب اليوم - فرنسا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2021

الحكومة الفرنسية
باريس - العرب اليوم

خفضت الحكومة الفرنسية يوم الثلاثاء من توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2021 بعد أن اضطرت لفرض إجراءات جديدة للعزل العام لاحتواء موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا.وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاقتصاد الفرنسي من المتوقع الآن أن ينمو بنسبة 6% العام القادم بدلا من 8% التي كانت متوقعة قبل جولة الإغلاقات الثانية في فرنسا.وأبلغ لو مير الصحفيين في مؤتمر بالهاتف أنه يتمسك بتوقعات لانكماش قدره 11% هذا العام، رغم أن أحدث البيانات تشير إلى أنه ربما لن يكون بذلك السوء.وفي وقت سابق اليوم، قدرت وكالة الإحصاء الرسمية أن الاقتصاد الفرنسي سينكمش ما بين 9 و10% هذا العام، تبعا للفترة التي ستستمر فيها أحدث إجراءات العزل العام.

 

اقتصاد عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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فرنسا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2021 فرنسا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2021



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