البورصة المصرية تربح 39.6 مليار جنيه في أسبوع

ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي 39.6 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 821.7 مليار جنيه، مقابل 782.1 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 6.46% ليبلغ مستوى 12515.71 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 7.05% مسجلاً 2388.35 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 6.33% لينهي التعاملات عند مستوى 3482.65 نقطة.