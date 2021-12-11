الأسعار الجديدة للوقود في عدن بعد تحسن سعر الريال اليمني

أعلنت شركة النفط اليمنية، بمدينة عدن عن تسعيرة جديدة في أسعار الوقود والمشتقات النفطية. وقالت الشركة في تعميم ، إن التسعيرة الجديدة مخفضة مقارنةً بالسعر السابق. وأضاف تعميم شركة النفط أن السعر الجديد يأتي تماشيا مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، وتحسن سعر العملة المحلية. وأكدت الشركة أن لتر الوقود سيباع بداية من غد الثلاثاء بـ 930 ريال يمني، فيما تباع صفيحة 20 لتر بـ 18600ريال.كانت التسعيرة السابقة للصفيحة 20 لتر قبل التخفيض قد وصل 23 ألف ريال يمني، بسبب ارتفاع أسعار الصرف.