الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 42.45 نقطة إلى 0.14% ليغلق عند 30273.8 نقطة, وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 7.65 نقاط إلى 0.20% إلى 3783.28 نقطة. وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 27.77 نقطة إلى 0.25% بواقع 11148.64 نقطة.