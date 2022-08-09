المؤشر الياباني يهبط 0.04% في بداية التعامل بطوكيو

انخفض المؤشر الياباني القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وتراجع المؤشر 0.04 في المئة إلى 28236.84 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06 في المئة إلى 1950.32 نقطة.