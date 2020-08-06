ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 يقلّل فرص تعافي الاقتصاد الأميركي

أكد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مدينة دالاس الأميركية روبرت كابلان، أن ارتفاع وتيرة الإصابات بكوفيد-19، يسهم في تقليل فرص تعافي الاقتصاد، داعياً الكونجرس لدعم الاقتصاد من خلال مواصلة تقديم إعانات البطالة والمساعدات لحكومات الولايات وتوقّع كابلان في لقاء تلفزيوني على شبكة (سي إن إن) الإخبارية اليوم، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي يبلغ 20 بالمئة في الربع الثالث، بالرغم من أنه لا يزال يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنحو خمسة في المئة للعام بأكمله.

وقال: إن وتيرة التعافي ستعتمد على مدى انتشار الفيروس، لافتاً الانتباه إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من الإغلاقات في بعض مناطق البلاد إذ بدا أن أنظمة الرعاية الصحية معرضة لخطر استنفاد قدرتها على العمل وأضاف: أن المشكلة في عودة الفيروس هي أنها أبطأت أو قلّلت إلى حد ما التعافي الذي كنا نتوقعه، لذا، كلما نجحنا في التصدي للفيروس مرة أخرى، كلما زادت وتيرة انتعاشنا.