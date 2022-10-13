بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعاً بنسبة 1.03 %، عند 11.661,28 نقطة. فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.14 % ليستقر عند 943,13 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.92 % مسجلاً 881,31 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 70,51 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 605,96 مليارات درهم مغربي.