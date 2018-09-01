النفط يتراجع متأثرًا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف من احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش بانخفاض بلغ 13 سنتا عن سعر التسوية السابقة, ولم يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيرا يذكر عند 70.25 دولار للبرميل.
GMT 01:22 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبر"التجارة" تشهر بـأربعة مدانين زاولوا نشاط التجارة في الأدوات المكتبية والمدرسية فى السعودية
GMT 01:17 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرالبورصة المصرية تحقق8.2 مليار جنيه خلال تعاملاتشهر أب
GMT 01:14 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبربورصة تونس تقفل على ارتفاع بنسبة 0.42%
GMT 01:11 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبرالأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.29%
GMT 01:08 2018 السبت ,01 أيلول / سبتمبربورصة باريس تغلق على انخفاض بنسبة 1.30 %
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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