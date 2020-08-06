الولايات المتحدة تقدّم 53 مليون دولار ضمن حزم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لدعم الاستجابة الدولية لكوفيد-19

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، تعزيز مساعداتها الاقتصادية والإنسانية لدعم جهود الاستجابة الدولية لوباء كوفيد-19 وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيانٍ صادر اليوم: إن هذه المساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تهدف لمساعدة الأشخاص المستضعفين والدول الشريكة على حد سواء على الاستمرار في مكافحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم وأوضح أن ما يقرب من 33 مليون دولار من المساعدة الأميركية الجديدة، سيخصص لدعم قدرة الشركاء من المنظمات الدولية وغير الحكومية على توفير المياه والصرف الصحي ولوازم النظافة، وتعزيز دعم سبل العيش، وزيادة الوصول إلى الحماية والخدمات الصحية والمعلومات للاجئين، والمشردين داخلياً، وضحايا الصراع، والمجتمعات المضيفة.

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة ستخصص 20 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، لتمكين الدول الشريكة في آسيا وأفريقيا وخارجها من معالجة بعض الآثار المرتبة الثانية للوباء على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان والتجارة والزراعة وأكد أن جهود الولايات المتحدة المستمرة في مواجهة جائحة كوفيد-19، مبنية على عقود من قيادة المساعدات الخارجية، التي بلغ إجمالي قيمتها في مجال المساعدة الصحية والإنسانية على مدى العشرين عامًا الماضية أكثر من 140 مليار دولار.