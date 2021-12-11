تعمقت الأزمة الاقتصادية المتنامية في أفغانستان، الإثنين، مع هبوط العملة الأفغانية" أفغاني" إلى مستوى منخفض جديد. وهوت العملة الأفغانية، "أفغاني" إلى نحو 125 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أقل من أسبوع من اختراقها حاجز 100 أفغاني، وهو ما يزيد من حدة الضغوط على أسعار الغذاء والمواد الأساسية. ودفع السحب المفاجئ للمعونات الأجنبية، في أعقاب سيطرة حركة طالبان في أغسطس/ آب الماضي، اقتصاد أفغانستان الهش إلى صدمة عميقة، وقد يخسر 20% من قيمته الإسمية في غضون عام، بحسب تقرير للأمم المتحدة.