بورصة تونس تغلق على تراجع

أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.6 %، ليصل عند 8101.49 نقطة. وبلغَ مجموع الأموال المتداولة 4.8 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 10 شركات مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 30 أخرى، واستمرار أسهم 25 شركة على ثبات.