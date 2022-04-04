أوبك+ تتوقع أن يكون تأثير أوميكرون محدودا وقصير الأمد على أسواق النفط

توقع تقرير حديث لمجموعة “أوبك +”، أن يكون متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد ذا تأثير محدود ومؤقت على سوق النفط الذي انتعش بشدة، في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مستفيدا من آمال التعافي الاقتصادي.وبحسب وكالة “رويترز”، فإن التقرير المتفائل بشأن تأثير “أوميكرون” صدر عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة “أوبك +”.

وقال التقرير إنه “من المتوقع أن يكون تأثير المتحور أوميكرون الجديد خفيفا وقصير المدى مع تحسن القدرة عالميا على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به”.وفي اليوم الأخير من العام الماضي، تراجعت أسعار النفط، لكنها ظلت تتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن كوفيد-19 وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات بالفيروس لمستويات قياسية حول العالم.