الاتحاد الأوروبي يدعم كينيا بـ 2.5 مليون دولار أمريكي لتعزيز جهود مكافحة كورونا

أعلنت الحكومة الكينية أنها تلقت من الاتحاد الأوروبي دعما بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي لتعزيز جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأفادت منظمة الصحة العالمية - في بيان لها بهذا الشأن - أنها ستستخدم هذه المنحة لدعم جهود الحكومة الكينية للسيطرة على انتشار الوباء، لافتة إلى أن هذه الأموال ستستخدم لتدريب الأطقم الطبية في خطوط المواجهة المباشرة مع المصابين بفيروس كورونا على مستوى البلاد وتعزيز الجهود الحكومية الجارية لمكافحة وباء كورونا ودعم الفرق الطبية في مقاطعات كينيا الـ47 وأضافت المنظمة أن التمويل سيوجه أيضا لدعم أنشطة الاتصال المتعلقة بالمخاطر ومشاركة منظمات المجتمع المدني في المناطق التي جرى تحديدها على أنها بؤر لتفشي الوباء.