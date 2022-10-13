الأسهم البريطانية تغلقُ على انخفاض

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض. فقد سجل المؤشر -الذي يضمُّ أكبرَ مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعاً بنسبة 0.86 %، ما يعادل 59.08 نقطة، ليصل عند مستوى 6826.15 نقطة.