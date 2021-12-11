ارتفاع طفيف لمعدلات التضخم في إثيوبيا رغم نمو عائدات التصدير

كشفت مسؤولة إثيوبية، اليوم، عن ارتفاع طفيف لمعدلات التضخم في بلادها خلال الثلاثة أشهر الماضية. وقالت وزيرة الدولة بمكتب الاتصال الحكومي الفيدرالي الإثيوبي، سلاماويت كاسا، إن تقارير التضخم الكلي لاقتصاد بلادها شهدت ارتفاعاً طفيفا خلال الأشهر الثلاث الماضية مقارنة بالسنوات الماضية ، حيث سجل 33 % رغم تراجعه هامشياً في الأشهر المقبلة .وأوضحت المسؤولة الإثيوبية أن التضخم للمواد الغذائية وصل بمعدل أسعار 38.9 بالمائة ، وطالبت بضرورة التركيز على السلع الغذائية بشكل كبير .

وقالت إن الحل الرئيسي للخروج من هذا التضخم والسيطرة عليه تكمن زيادة الإنتاح المحلي وتوفير السلع بشكل كبير كمخرج مهم لتحسين اقتصاد للبلاد .وأضافت بجانب زيادة الإنتاج والإنتاجية للمواد الغذائية ينبغي على الحكومة أيضا التصدي لعمليات التهريب والأنشطة الغير القانونية في البلاد.

ولفتت الوزيرة إلى دخل البلاد خلال الثلاث أشهر الأولي من العام المالي الإثيوبي، وقالت إن دخل الحكومة الفيدرالية إرتفع بـ 10.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بجانب ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 22 .7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشارت الوزيرة إلى أن التجارة الخارجية للبلاد خلال في هذه الفترة ارتفع فيها حجم الصادرات بـ 16 بالمائة ، محققة نحو 972 مليون دولار.