الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعاً مقابل الدولار واليورو. فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1089 دولار أمريكي، بزيادة 1.13 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1437 يورو بزيادة 1.17 %.