الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.35 في المئة.

فقد سجل المؤشر فوتس 100 مكاسب تعادل 24.12 نقطة، ليصل إلى 6850.27 نقطة.