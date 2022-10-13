سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.34 نقطة إلى 0.10 % ليغلق عند 29210.85 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 11.81 نقطة إلى 0.33 % بـ 3577.03 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 9.09 نقاط إلى 0.09 % بواقع 10417.10 نقطة.