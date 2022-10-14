الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار واليورو. فقد تداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1322 دولار أمريكي، بزيادة 2.01 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1564 يورو بزيادة 1.14 %.