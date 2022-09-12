تحقيق بشأن معلومات حول استيلاء وزير النفط العراقي على أراض وطلب هدايا من شركات أجنبية

كشف مصدر عراقي، اليوم الأحد، عن بدء محكمة تحقيق الكرخ في بغداد المختصة بقصايا النزاهة التحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى وزير النفط إحسان عبدالجبار. وقال المصدر إن "الاتهامات الموجهة لوزير النفط تتعلق بالاستيلاء على الأراضي المميزة العائدة لشركة نفط الوسط في محافظة بغداد /منطقة المنصور /الداودي ومحافظة البصرة منطقة الرباط وبيعها خلافا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة". وأضاف: "كما توجد اتهامات بطلب مبالغ مالية من شركات أجنبية مقابل إحالة المناقصة الخاصة بتحديث مشروع تحلية الغاز وملحقاته في حقل القرنة الغربي الثاني".