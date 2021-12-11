جونسون يواجه معارك على جميع الجبهات وسط ازدياد الخلافات في بريطانيا

متخلفاً في استطلاعات الرأي، مع كون رئاسته للوزراء في حالة اضراب بعد عدد من الأزمات التي يبدو أنه قد صنعها بنفسه، يستعد بوريس جونسون رئيس الوزراء لأسبوع مليء بالمصاعب، بينما يكافح من أجل إقناع البلاد، وحتى إقناع حزبه، بأنه الرجل المناسب لقيادة المملكة المتحدة.

لا يظهر أنه لدى المشاكل المتنامية ببطء المتعلقة بالادعاءات المؤذية حول حفلات عيد الميلاد التي انتهكت قواعد كوفيد-19 في العام الماضي أي علامة على التراجع، بينما يواجه جونسون أيضاً تمرداً واسع النطاق داخل حزبه المحافظ بسبب قواعد كوفيد -19 التي تم فرضها مؤخراً.جونسون يجازف بخسارة مقعد لحزب المحافظين كان آمناً، لكن قد تتم خسارته خلال الانتخابات الفرعية التي أفرزتها استقالة عضو برلماني كان حليفاً مقرباً من جونسون.

تعد هذه الخلافات بمثابة تشتيت انتباه غير مرحب به بشكل خاص لجونسون في الوقت الذي يجب أن ينصب فيه اهتمامه الكامل على محاربة الزيادة في عدوى متحور "أوميكرون".في خطاب قصير وكئيب وجهه جونسون للأمة ليلة الأحد، سعى إلى تغيير الحديث عبر كلامه عن موجة هائلة من حالات كوفيد التي تهدد بإرهاق هيئة الخدمات الصحية الوطنية المحبوبة للغاية في البلاد.

بينما استطاع جونسون التغلب على الفضائح من قبل، تتزايد الأدلة على أن الاضطرابات الأخيرة بدأت تلحق الضرر بسمعته كفائز محبوب - وهي نقطة ترويج رئيسية داخل حزبه ساعدته على تحقيق أغلبية ساحقة في انتخابات 2019.وضع استطلاعان للرأي نشرا في عطلة نهاية الأسبوع "حزب العمال" في مرتبة متقدمة جداً على "حزب المحافظين" الذي ينتمي إليه جونسون، حيث أظهر أحدهما أن المعارضة قد حققت أكبر تقدم لها منذ عام 2014. وفي الوقت نفسه، يُعتقد أن الديمقراطيين الأحرار يتقدمون في سباق انتخابات يوم الخميس المميزة في نورث شروبشاير. إذا تمت خسارة هذا المقعد، فقد يواجه جونسون تحدياً يتعلق بقيادته.