الدولار يتراجع صوب أدنى مستوى في 10 أيام لمخاوف تتصل بالنمو

تراجع الدولار صوب أدنى مستوى في عشرة أيام، الخميس.

ونزل مؤشر الدولار 0.4% إلى 96.68 مقتربًا من أدنى مستوى في تسعة أيام 96.554 المسجل في الجلسة السابقة.

وارتفع الين الياباني 0.5% إلى 111.92 ين للدولار ويتجه صوب خامس يوم من المكاسب على التوالي.

وقاد اليورو العملات الصاعدة في معاملات لندن حيث زاد نحو 0.5% إلى 1.1428 دولار. وزاد الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.2658 دولار.