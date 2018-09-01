مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض بنسبة 1.11%

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 1.11%، ما يعادل 83.16 نقطة، ليصل عند مستوى 7432.42 نقطة.