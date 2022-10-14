المؤشر الياباني يقفز 1.38% في بداية التعاملات

ارتفع المؤشر الياباني القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة. وزاد المؤشر 1.38 بالمئة إلى 26599.32 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.48 في المئة إلى 1882.05 نقطة.