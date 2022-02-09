وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل يُعلن عن شراكة مشتركة للنقل البحري بين سوريا والقرم

أعلن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل أن خط النقل البحري مع جمهورية القرم سينعكس إيجابا على الاقتصاد السوري وسيوفر كلفة زمنية مهمة باعتبارها أقرب الموانئ الروسية إلى سوريا.