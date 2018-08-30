60 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 4 ملايين و100 ألف طن



عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 60 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين و 100 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 24 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و 700 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 36 سفينة بحمولات بلغت مليونين و 400 ألف طن.