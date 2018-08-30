مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8018.54 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 18.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8018.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 94 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 75 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, وتعليم ريت, والرياض ريت, وسافكو, وبنيان ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغيلف للتأمين, وإكسترا, ومشاركة ريت, وأنابيب السعودية, والكابلات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 5% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وإعمار, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 1.78 نقطة ليقفل عند مستوى 2685.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 23 ألف سهم تقاسمتها 56 صفقة.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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