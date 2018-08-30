مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8018.54 نقطة



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 18.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8018.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 94 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 75 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, وتعليم ريت, والرياض ريت, وسافكو, وبنيان ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغيلف للتأمين, وإكسترا, ومشاركة ريت, وأنابيب السعودية, والكابلات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 5% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وإعمار, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, والراجحي, ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 1.78 نقطة ليقفل عند مستوى 2685.35 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 23 ألف سهم تقاسمتها 56 صفقة.