مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,350.16 بانخفاض قدره 5.19 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 934.48 بانخفاض قدره 9.53 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 5 ملايين و687 ألفا و26 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليونا و23 ألفا و671 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 72 صفقة.