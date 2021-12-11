قدمت شركة "هيونداي أويل بنك" المدعومة من أرامكو السعودية ملفها الأولى لطرح أسهمها للاكتتاب العام، بحسب بيان لبورصة كوريا. تمتلك "هيونداي هيفي هولدينغز" 74.13% من شركة تكرير النفط الكورية الجنوبية، في حين تبلغ حصة "أرامكو" السعودية 17%. قالت صحيفة "كوريا إيكونميك ديلي"، إنَّ "هيونداي أويل بنك" تسعى لجمع ما يصل إلى ترليوني ون (1.69 مليار دولار) من الطرح الذي يقيّم الشركة بما بين 8 إلى9 تريليونات ون (6.7 إلى 7.6 مليار دولار). يرتب الطرح: "كريديت سويس"، و"كوكومين بنك" (KB Kookmin Bank).